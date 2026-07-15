Рязань вошла в число городов с наибольшим снижением цен на комнаты за полгода

За последние полгода стоимость комнат в российских городах увеличилась на 4,3% за квадратный метр. Об этом стало известно из аналитики портала «Мир квартир». В исследовании, охватившем 70 городов, выяснили, что в 52 из них квадратный метр подорожал, в 17 — подешевел, а в одном остался на прежнем уровне. Теперь средняя цена на комнаты составляет 96,2 тыс. рублей за квадратный метр. Наибольшее подорожание наблюдается в Магнитогорске (+25,5%), Череповце (+20,8%), Кемерове (+17,3%), Тольятти (+17%) и Туле (+17%). В то же время наибольшее снижение цен зафиксировано в Рязани (-20,3%), Перми (-17,3%), Новокузнецке (-12,8%), Грозном (-12,5%) и Севастополе (-7,6%).

За последние полгода стоимость комнат в российских городах увеличилась на 4,3% за квадратный метр. Об этом стало известно из аналитики портала «Мир квартир».

В исследовании, охватившем 70 городов, выяснили, что в 52 из них квадратный метр подорожал, в 17 — подешевел, а в одном остался на прежнем уровне. Теперь средняя цена на комнаты составляет 96,2 тыс. рублей за квадратный метр.

Наибольшее подорожание наблюдается в Магнитогорске (+25,5%), Череповце (+20,8%), Кемерове (+17,3%), Тольятти (+17%) и Туле (+17%). В то же время наибольшее снижение цен зафиксировано в Рязани (-20,3%), Перми (-17,3%), Новокузнецке (-12,8%), Грозном (-12,5%) и Севастополе (-7,6%).

В Москве стоимость квадратного метра комнаты возросла на 4,6%, достигнув 312,3 тыс. рублей. В Московской области цена выросла на 4,4% до 126,9 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — на 14,8%, составив 172,3 тыс. рублей.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что целиковые квартиры на вторичном рынке подорожали больше — на 5,5% за квадратный метр и на 4,9% за лот. Он также добавил, что несмотря на снижение интереса к коммунальным квартирам, они всё еще будут актуальны из-за необходимости дележа наследства.