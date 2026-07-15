Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
24°
Чтв, 16
19°
Птн, 17
20°
ЦБ USD 77.49 0.87 15/07
ЦБ EUR 88.53 0.95 15/07
Нал. USD 79.52 / 79.74 15/07 15:30
Нал. EUR 92.56 / 92.75 15/07 15:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 2026 16:28
1 098
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 593
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 465
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 878
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязань вошла в число городов с наибольшим снижением цен на комнаты за полгода
За последние полгода стоимость комнат в российских городах увеличилась на 4,3% за квадратный метр. Об этом стало известно из аналитики портала «Мир квартир». В исследовании, охватившем 70 городов, выяснили, что в 52 из них квадратный метр подорожал, в 17 — подешевел, а в одном остался на прежнем уровне. Теперь средняя цена на комнаты составляет 96,2 тыс. рублей за квадратный метр. Наибольшее подорожание наблюдается в Магнитогорске (+25,5%), Череповце (+20,8%), Кемерове (+17,3%), Тольятти (+17%) и Туле (+17%). В то же время наибольшее снижение цен зафиксировано в Рязани (-20,3%), Перми (-17,3%), Новокузнецке (-12,8%), Грозном (-12,5%) и Севастополе (-7,6%).

За последние полгода стоимость комнат в российских городах увеличилась на 4,3% за квадратный метр. Об этом стало известно из аналитики портала «Мир квартир».

В исследовании, охватившем 70 городов, выяснили, что в 52 из них квадратный метр подорожал, в 17 — подешевел, а в одном остался на прежнем уровне. Теперь средняя цена на комнаты составляет 96,2 тыс. рублей за квадратный метр.

Наибольшее подорожание наблюдается в Магнитогорске (+25,5%), Череповце (+20,8%), Кемерове (+17,3%), Тольятти (+17%) и Туле (+17%). В то же время наибольшее снижение цен зафиксировано в Рязани (-20,3%), Перми (-17,3%), Новокузнецке (-12,8%), Грозном (-12,5%) и Севастополе (-7,6%).

В Москве стоимость квадратного метра комнаты возросла на 4,6%, достигнув 312,3 тыс. рублей. В Московской области цена выросла на 4,4% до 126,9 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — на 14,8%, составив 172,3 тыс. рублей.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что целиковые квартиры на вторичном рынке подорожали больше — на 5,5% за квадратный метр и на 4,9% за лот. Он также добавил, что несмотря на снижение интереса к коммунальным квартирам, они всё еще будут актуальны из-за необходимости дележа наследства.