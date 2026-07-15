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13 июля 16:28
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8 июля 15:04
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Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
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VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
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Россиянам рассказали, когда наблюдать «горизонтальный» июльский звездопад
В конце июля жители России смогут увидеть метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Пик звездопада произойдет с 30 на 31 июля, и при ясной погоде можно будет наблюдать до 25 метеоров в час. Отмечается, что этот метеорный поток активен несколько дней, так как Земля проходит через длинный пылевой след, оставленный кометой 96P/Макхольца. Метеоры движутся почти параллельно горизонту, поэтому их называют «пасущимися». Эксперт подчеркнул, что лучшее время для наблюдения — с трех часов ночи до рассвета, когда созвездие Водолея поднимается выше горизонта. Для этого не нужны телескопы или бинокли, достаточно выбрать темное место и дать глазам адаптироваться к ночи. Известно, что в этом году условия будут хорошими, так как пик активности совпадает с новолунием.

В конце июля жители России смогут увидеть метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Пик звездопада произойдет с 30 на 31 июля, и при ясной погоде можно будет наблюдать до 25 метеоров в час. Об этом рассказал астроном Евгений Бурмистров, передает «Газета. ру».

Отмечается, что этот метеорный поток активен несколько дней, так как Земля проходит через длинный пылевой след, оставленный кометой 96P/Макхольца. Метеоры движутся почти параллельно горизонту, поэтому их называют «пасущимися».

Эксперт подчеркнул, что лучшее время для наблюдения — с трех часов ночи до рассвета, когда созвездие Водолея поднимается выше горизонта. Для этого не нужны телескопы или бинокли, достаточно выбрать темное место и дать глазам адаптироваться к ночи. В этом году условия будут хорошими, так как пик активности совпадает с новолунием.