Россиянам рассказали, когда наблюдать «горизонтальный» июльский звездопад

В конце июля жители России смогут увидеть метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Пик звездопада произойдет с 30 на 31 июля, и при ясной погоде можно будет наблюдать до 25 метеоров в час. Отмечается, что этот метеорный поток активен несколько дней, так как Земля проходит через длинный пылевой след, оставленный кометой 96P/Макхольца. Метеоры движутся почти параллельно горизонту, поэтому их называют «пасущимися». Эксперт подчеркнул, что лучшее время для наблюдения — с трех часов ночи до рассвета, когда созвездие Водолея поднимается выше горизонта. Для этого не нужны телескопы или бинокли, достаточно выбрать темное место и дать глазам адаптироваться к ночи. Известно, что в этом году условия будут хорошими, так как пик активности совпадает с новолунием.

В конце июля жители России смогут увидеть метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Пик звездопада произойдет с 30 на 31 июля, и при ясной погоде можно будет наблюдать до 25 метеоров в час. Об этом рассказал астроном Евгений Бурмистров, передает «Газета. ру».

Отмечается, что этот метеорный поток активен несколько дней, так как Земля проходит через длинный пылевой след, оставленный кометой 96P/Макхольца. Метеоры движутся почти параллельно горизонту, поэтому их называют «пасущимися».

Эксперт подчеркнул, что лучшее время для наблюдения — с трех часов ночи до рассвета, когда созвездие Водолея поднимается выше горизонта. Для этого не нужны телескопы или бинокли, достаточно выбрать темное место и дать глазам адаптироваться к ночи. В этом году условия будут хорошими, так как пик активности совпадает с новолунием.