Россиянам предложили выплачивать «13-ю пенсию»

В Госдуму внесли законопроект о введении ежегодной «13-й пенсии», которую предлагается выплачивать пенсионерам перед Новым годом. Согласно законопроекту, дополнительная выплата должна полагаться всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также военных пенсий. Предполагается, что ее размер будет равен ежемесячной пенсии получателя.

В Госдуму внесли законопроект о введении ежегодной «13-й пенсии», которую предлагается выплачивать пенсионерам перед Новым годом, пишет ТАСС.

Авторами инициативы выступили заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов и Партия пенсионеров.

Согласно законопроекту, дополнительная выплата должна полагаться всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также военных пенсий. Предполагается, что ее размер будет равен ежемесячной пенсии получателя.

В пояснительной записке отмечается, что перед Новым годом у многих пенсионеров возрастают расходы на продукты и подарки, поэтому дополнительная выплата станет для них мерой поддержки.