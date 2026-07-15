Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
24°
Чтв, 16
20°
Птн, 17
20°
ЦБ USD 77.49 0.87 15/07
ЦБ EUR 88.53 0.95 15/07
Нал. USD 79.52 / 79.60 15/07 11:30
Нал. EUR 92.37 / 92.60 15/07 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 2026 16:28
1 061
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 576
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 445
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 858
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Подросток получил срок за ложные сообщения о теракте в Рязанской области
В Иркутске суд приговорил 17-летнего юношу к 3 годам и 5 дням лишения свободы за заведомо ложное сообщение о теракте. Подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Не позднее 1 января 2024 года юноша зарегистрировал профиль в мессенджере под псевдонимом и создал канал для рассылки анонимных ложных сообщений о взрывах. Заказы на такие сообщения он получал от различных людей, а необходимую информацию искал в группах и чатах. Одно из сообщений подросток отправил 20 января 2024 года, когда позвонил в дежурную часть в Рязанской области и сообщил о якобы готовящемся теракте в административном здании. Полицейские обследовали объект, но взрывных устройств не обнаружили, и проверка подтвердила ложность информации.

В Иркутске суд приговорил 17-летнего юношу к трем годам и пяти дням лишения свободы за заведомо ложное сообщение о теракте. Подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Известно, что не позднее 1 января 2024 года юноша зарегистрировал профиль в мессенджере под псевдонимом и создал канал для рассылки анонимных ложных сообщений о взрывах и других угрозах. Заказы на такие сообщения он получал от различных людей, а необходимую информацию искал в группах и чатах, которые следствию установить не удалось.

Одно из сообщений подросток отправил 20 января 2024 года, когда позвонил в дежурную часть в Рязанской области и сообщил о якобы готовящемся теракте в административном здании. По версии обвинения, этот звонок был направлен на дестабилизацию работы органов власти.

Полицейские обследовали объект, но взрывных устройств не обнаружили, и проверка подтвердила ложность информации. Суд признал подростка виновным по части 3 статьи 207 УК РФ. Приговор пока не вступил в законную силу.