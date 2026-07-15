Подросток получил срок за ложные сообщения о теракте в Рязанской области

В Иркутске суд приговорил 17-летнего юношу к 3 годам и 5 дням лишения свободы за заведомо ложное сообщение о теракте. Подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Не позднее 1 января 2024 года юноша зарегистрировал профиль в мессенджере под псевдонимом и создал канал для рассылки анонимных ложных сообщений о взрывах. Заказы на такие сообщения он получал от различных людей, а необходимую информацию искал в группах и чатах. Одно из сообщений подросток отправил 20 января 2024 года, когда позвонил в дежурную часть в Рязанской области и сообщил о якобы готовящемся теракте в административном здании. Полицейские обследовали объект, но взрывных устройств не обнаружили, и проверка подтвердила ложность информации.

В Иркутске суд приговорил 17-летнего юношу к трем годам и пяти дням лишения свободы за заведомо ложное сообщение о теракте. Подросток будет отбывать наказание в воспитательной колонии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Известно, что не позднее 1 января 2024 года юноша зарегистрировал профиль в мессенджере под псевдонимом и создал канал для рассылки анонимных ложных сообщений о взрывах и других угрозах. Заказы на такие сообщения он получал от различных людей, а необходимую информацию искал в группах и чатах, которые следствию установить не удалось.

Одно из сообщений подросток отправил 20 января 2024 года, когда позвонил в дежурную часть в Рязанской области и сообщил о якобы готовящемся теракте в административном здании. По версии обвинения, этот звонок был направлен на дестабилизацию работы органов власти.

Полицейские обследовали объект, но взрывных устройств не обнаружили, и проверка подтвердила ложность информации. Суд признал подростка виновным по части 3 статьи 207 УК РФ. Приговор пока не вступил в законную силу.