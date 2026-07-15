Озвучены кандидаты «Коммунистов России» на выборы в Госдуму от Рязанской области
ЦИК утвердил списки кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года от партии «Коммунисты России». Комиссия приняла соответствующее решение 15 июля. В общефедеральную часть от Рязанской области попали: Марина Тюрина, Владимир Грачев, Алексей Коровкин и Николай Молчанов. Список возглавили лидер партии Сергей Малинкович, исполнительный секретарь ЦК партии Руслан Хугаев и руководитель московского отделения партии Ярослав Сидоров.
ЦИК утвердил списки кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года от партии «Коммунисты России». Комиссия приняла соответствующее решение 15 июля.
В общефедеральную часть от Рязанской области попали: Марина Тюрина, Владимир Грачев, Алексей Коровкин и Николай Молчанов.
Список возглавили лидер партии Сергей Малинкович, исполнительный секретарь ЦК партии Руслан Хугаев и руководитель московского отделения партии Ярослав Сидоров.
Напомним, выборы депутатов Госдумы 2026 года пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.