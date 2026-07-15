Над Россией перехватили 93 украинских БПЛА

БПЛА самолетного типа силы ПВО сбили в период с 20.00 14 июля до 7.00 15 июля. Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей. Также дроны уничтожили над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морем.