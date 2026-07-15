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Над Россией перехватили 93 украинских БПЛА
БПЛА самолетного типа силы ПВО сбили в период с 20.00 14 июля до 7.00 15 июля. Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей. Также дроны уничтожили над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морем.
Над Россией перехватили 93 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

БПЛА самолетного типа силы ПВО сбили в период с 20.00 14 июля до 7.00 15 июля.

Атаки отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей. Также дроны уничтожили над московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морем.