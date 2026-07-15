На улице Садовой в Рязани завершили монтаж теплосетей

На улице Садовой в Рязани завершили монтаж магистрального трубопровода. Сейчас специалисты засыпают канал песком и щебнем, устанавливают бордюры. Восстановить асфальтовое покрытие и открыть движение планируют до конца июля. Кроме того, полностью завершен монтаж магистрального трубопровода на улице Попова. Сейчас там продолжаются работы на квартальных тепловых сетях и тепловых камерах, а также засыпка канала песком и щебнем.

На улице Садовой в Рязани завершили монтаж магистрального трубопровода. Сейчас специалисты засыпают канал песком и щебнем, устанавливают бордюры. Восстановить асфальтовое покрытие и открыть движение планируют до конца июля. Об этом сообщил мэр Борис Ясинский в ходе проверки.

По его словам, магистральный трубопровод является «важнейшей артерией теплоснабжения центра города». Он обеспечивает теплом Дворец первых, городскую больницу № 9, Рязанский государственный университет и многоквартирный жилой дом.

Кроме того, полностью завершен монтаж магистрального трубопровода на улице Попова. Сейчас там продолжаются работы на квартальных тепловых сетях и тепловых камерах, а также засыпка канала песком и щебнем.

По словам Ясинского, от этой сети зависит теплоснабжение многих многоквартирных домов и социальных учреждений, в том числе трех школ и двух детских садов.

«Наша цель — чтобы к началу отопительного сезона все системы были готовы на 100 %", — подчеркнул мэр.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.