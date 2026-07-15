На улицах Рязани поймали редкого попугая розеллу

Птицу отловили сотрудники одного из предприятий, когда она запуталась в сетке. Отмечается, что попугай жил в скудных условиях на протяжении полугода, у него обострились хронические болезни, дошло до самоощипывания. В плохом состоянии птица попала к местному орнитологу, начала получать лечение и пошла на поправку.

На улицах Рязани поймали редкого попугая розеллу. Об этом сообщается в соцсетях.

Птицу отловили сотрудники одного из предприятий, когда она запуталась в сетке. Отмечается, что попугай жил в скудных условиях на протяжении полугода, у него обострились хронические болезни, дошло до самоощипывания.

В плохом состоянии птица попала к местному орнитологу, начала получать лечение и пошла на поправку.