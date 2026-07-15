На 87-ом году жизни умер российский художник Анатолий Заславский

Он скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Союзе художников Санкт-Петербурга. В публикации на странице организации «ВКонтакте» подчеркивается, что уход Заславского стал невосполнимой утратой для всего художественного сообщества города. «Вечная память Мастеру», — добавили представители Союза.

Российский художник Анатолий Заславский скончался в возрасте 86 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Союзе художников Санкт-Петербурга.

В публикации на странице организации «ВКонтакте» подчеркивается, что уход Заславского стал невосполнимой утратой для всего художественного сообщества города.

«Вечная память Мастеру», — добавили представители Союза.