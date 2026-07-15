Минпросвещения определило порядок действий учителя при срыве урока

При нарушении дисциплины на уроке учитель может сделать школьнику устное замечание. В случае повторного нарушения учитель вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины, для проведения профилактической беседы.