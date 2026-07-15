Минпросвещения определило порядок действий учителя при срыве урока
При нарушении дисциплины на уроке учитель может сделать школьнику устное замечание. В случае повторного нарушения учитель вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины, для проведения профилактической беседы.
Минпросвещения определило порядок действий учителя при срыве урока. Об этом сообщает РИА Новости.
При нарушении дисциплины на уроке учитель может сделать школьнику устное замечание.
В случае повторного нарушения учитель вправе привлечь педагога, ответственного за соблюдение дисциплины, для проведения профилактической беседы.