Минцифры объяснило механизм компенсации ущерба жертвам мошенников

Минцифры России разработало правила компенсации ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как пояснили ТАСС в министерстве, если человек перевел деньги под влиянием мошенников, он должен обратиться в свой банк и сообщить, что операция была совершена в результате обмана.
После этого банк проверит, мог ли он распознать перевод как подозрительный и выполнил ли все требования законодательства. Если кредитная организация действовала правильно, она не будет самостоятельно возмещать ущерб, а направит обращение оператору связи.
Затем проверку проведет оператор связи. Если выяснится, что мошеннический звонок прошел из-за того, что оператор не заблокировал подозрительный номер, именно он будет обязан компенсировать причиненный ущерб.
В Минцифры отметили, что при положительном решении банк или оператор связи должны выплатить компенсацию в течение 30 дней, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней. Если заявитель не согласится с решением, он сможет его обжаловать.