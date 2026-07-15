ЕС и Украина заключили соглашение по производству дронов

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство. Оно предполагает рост производства дронов благодаря имеющимся в Европе площадкам и производственным мощностям. Урсула фон дер Ляйен отметила, что в последние месяцы Украина уже заключала подобные соглашения с отдельными странами.

ЕС и Украина заключили соглашение по производству дронов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз и Украина планируют запустить оборонно-промышленное партнерство. Отмечается, что оно предполагает рост производства дронов благодаря имеющимся в Европе площадкам и производственным мощностям.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что в последние месяцы Украина уже заключала подобные соглашения с отдельными государствами.