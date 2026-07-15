Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
24°
Чтв, 16
19°
Птн, 17
20°
ЦБ USD 77.96 0.47 16/07
ЦБ EUR 88.91 0.38 16/07
Нал. USD 79.52 / 79.84 15/07 18:15
Нал. EUR 92.56 / 92.95 15/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 139
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 618
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 493
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 920
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ЦБ: аналитики снизили прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,6%
Аналитики пересмотрели прогноз роста ВВП России в сторону снижения. Согласно данным, опубликованным в газете «Ведомости» со ссылкой на июльский макроэкономический опрос Банка России, ожидается, что в 2026 году рост составит всего 0,6%, а в 2027 году — 1,3%. Прогнозы на 2028 и 2029 годы остались неизменными и составляют 1,7% и 1,8% соответственно. Вместе с этим эксперты ухудшили свои оценки по инфляции. Теперь предполагается, что в 2026 году она составит 6,2%, вместо ранее прогнозируемых 5,3%. В 2027 году инфляция ожидается на уровне 4,6%. Участники опроса уверены, что к целевому показателю в 4% рост потребительских цен приблизится лишь в 2028—2029 годах.

Аналитики пересмотрели прогноз роста ВВП России в сторону снижения. Согласно данным, опубликованным в газете «Ведомости» со ссылкой на июльский макроэкономический опрос Банка России, ожидается, что в 2026 году рост составит всего 0,6%, а в 2027 году — 1,3%.

Прогнозы на 2028 и 2029 годы остались неизменными и составляют 1,7% и 1,8% соответственно.

Вместе с этим эксперты ухудшили свои оценки по инфляции. Теперь предполагается, что в 2026 году она составит 6,2%, вместо ранее прогнозируемых 5,3%. В 2027 году инфляция ожидается на уровне 4,6%. Участники опроса уверены, что к целевому показателю в 4% рост потребительских цен приблизится лишь в 2028—2029 годах.