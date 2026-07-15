ЦБ: аналитики снизили прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,6%

Аналитики пересмотрели прогноз роста ВВП России в сторону снижения. Согласно данным, опубликованным в газете «Ведомости» со ссылкой на июльский макроэкономический опрос Банка России, ожидается, что в 2026 году рост составит всего 0,6%, а в 2027 году — 1,3%. Прогнозы на 2028 и 2029 годы остались неизменными и составляют 1,7% и 1,8% соответственно. Вместе с этим эксперты ухудшили свои оценки по инфляции. Теперь предполагается, что в 2026 году она составит 6,2%, вместо ранее прогнозируемых 5,3%. В 2027 году инфляция ожидается на уровне 4,6%. Участники опроса уверены, что к целевому показателю в 4% рост потребительских цен приблизится лишь в 2028—2029 годах.

Аналитики пересмотрели прогноз роста ВВП России в сторону снижения. Согласно данным, опубликованным в газете «Ведомости» со ссылкой на июльский макроэкономический опрос Банка России, ожидается, что в 2026 году рост составит всего 0,6%, а в 2027 году — 1,3%.

Прогнозы на 2028 и 2029 годы остались неизменными и составляют 1,7% и 1,8% соответственно.

Вместе с этим эксперты ухудшили свои оценки по инфляции. Теперь предполагается, что в 2026 году она составит 6,2%, вместо ранее прогнозируемых 5,3%. В 2027 году инфляция ожидается на уровне 4,6%. Участники опроса уверены, что к целевому показателю в 4% рост потребительских цен приблизится лишь в 2028—2029 годах.