Baza: в России могут запретить привязку банковских карт для пробных подписок

Отмечается, что пользователи онлайн-кинотеатров, образовательных платформ и других сервисов часто сталкиваются с необходимостью привязки банковской карты для получения доступа к пробной подписке. После окончания бесплатного периода многие забывают отменить подписку, что приводит к автоматическому списанию средств. Такие платежи могут оставаться незамеченными среди других банковских операций, и пользователи продолжают оплачивать услуги, которыми уже не пользуются. Зампред Госдумы Борис Чернышов предложил использовать номер телефона или учетную запись на портале «Госуслуги» для подтверждения личности, что позволит пользователям самостоятельно решать о переходе на платную подписку.

В Госдуме предложили запретить онлайн-сервисам требовать привязку банковской карты для оформления бесплатного пробного периода. Как сообщает Telegram-канала Baza, зампред Госдумы Борис Чернышов направил соответствующее обращение в Министерство цифрового развития России.

Отмечается, что пользователи онлайн-кинотеатров, образовательных платформ и других сервисов часто сталкиваются с необходимостью привязки банковской карты для получения доступа к пробной подписке. После окончания бесплатного периода многие забывают отменить подписку, что приводит к автоматическому списанию средств.

Такие платежи могут оставаться незамеченными среди других банковских операций, и пользователи продолжают оплачивать услуги, которыми уже не пользуются.

Чернышов предложил использовать номер телефона или учетную запись на портале «Госуслуги» для подтверждения личности, что позволит пользователям самостоятельно решать о переходе на платную подписку.