Армия России дронами поразила три военных сухогруза в украинских портах

В течение дня ВС РФ нанесли удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Поражены: сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения для ВСУ; два сухогруза с грузом военного назначения, находящиеся на рейде порта в ожидании разгрузки.