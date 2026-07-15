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Акции «Газпрома» достигли минимума за 17 лет
15 июля на Московской бирже акции «Газпрома» упали ниже 90 рублей, достигнув минимума в 89,52 рубля. Это падение не наблюдалось с ноября 2008 года и составило более 30 рублей в текущем году. Основной причиной снижения котировок стали условия, озвученные китайской стороной для строительства газопровода «Сила Сибири-2». Китайские переговорщики потребовали продажи газа по внутрироссийским ценам, что сделает поставки в Китай убыточными для России. Новый контракт с Китаем ранее способствовал росту акций «Газпрома». Российские чиновники заявляют о продолжающихся переговорах, но не уточняют сроки их завершения, в то время как Китай игнорирует данный вопрос.

В среду, 15 июля, на Московской бирже акции компании «Газпром» опустились ниже 90 рублей, достигнув минимума в 89,52 рубля. В «Лайф. ру» отметили, что такие данные свидетельствуют о значительном падении котировок крупнейшей российской нефтегазовой компании, которое не наблюдалось с ноября 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис. В текущем году акции «Газпрома» подешевели более чем на 30 рублей.

Основной причиной падения стали сведения из статьи в The Wall Street Journal, в которой были озвучены условия китайской стороны для согласия на строительство газопровода «Сила Сибири-2». Источники издания сообщили, что во время визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Пекин в мае этого года китайские переговорщики потребовали продажи газа по внутрироссийским ценам и попросили не возвращаться к этому вопросу до его принятия.

В России стоимость газа субсидируется за счет доходов от его экспорта, поэтому поставки в Китай при таких условиях стали бы убыточными для Москвы. Новый контракт с Китаем в последние годы служил драйвером для роста акций «Газпрома». Российские чиновники заявляют, что переговоры по проекту продолжаются, но не уточняют сроки их завершения. В то же время Китай на всех уровнях игнорирует этот вопрос, а тема маршрута не поднимается в совместных двухсторонних документах.