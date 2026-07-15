Акции «Газпрома» достигли минимума за 17 лет

В среду, 15 июля, на Московской бирже акции компании «Газпром» опустились ниже 90 рублей, достигнув минимума в 89,52 рубля. В «Лайф. ру» отметили, что такие данные свидетельствуют о значительном падении котировок крупнейшей российской нефтегазовой компании, которое не наблюдалось с ноября 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис. В текущем году акции «Газпрома» подешевели более чем на 30 рублей.
Основной причиной падения стали сведения из статьи в The Wall Street Journal, в которой были озвучены условия китайской стороны для согласия на строительство газопровода «Сила Сибири-2». Источники издания сообщили, что во время визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Пекин в мае этого года китайские переговорщики потребовали продажи газа по внутрироссийским ценам и попросили не возвращаться к этому вопросу до его принятия.
В России стоимость газа субсидируется за счет доходов от его экспорта, поэтому поставки в Китай при таких условиях стали бы убыточными для Москвы. Новый контракт с Китаем в последние годы служил драйвером для роста акций «Газпрома». Российские чиновники заявляют, что переговоры по проекту продолжаются, но не уточняют сроки их завершения. В то же время Китай на всех уровнях игнорирует этот вопрос, а тема маршрута не поднимается в совместных двухсторонних документах.