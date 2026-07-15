20-летнего рязанца увезли на скорой после ДТП

ДТП произошло 14 июля, примерно в 7:55, напротив дома № 10/2 на Куйбышевском шоссе. 40-летний рязанец, управляя автомобилем «Тойота», столкнулся с электровелосипедом, за рулем которого был 20-летний местный житель. Водитель двухколесного транспортного средства с травмами обращался за медпомощью. Судя по кадрам, это был курьер. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

20-летнего рязанца увезли на скорой после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 14 июля, примерно в 7:55, напротив дома № 10/2 на Куйбышевском шоссе.

40-летний рязанец, управляя автомобилем «Тойота», столкнулся с электровелосипедом, за рулем которого был 20-летний местный житель.

Водитель двухколесного транспортного средства с травмами обращался за медпомощью. Судя по кадрам, это был курьер.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.