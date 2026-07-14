Жителя Рязанской области осудили за хранение наркотиков

По данным суда, 64-летний житель села Борец Сараевского округа нарвал дикорастущую коноплю в сентябре 2025 года. Он высушил и хранил ее дома для личного потребления. Общая масса в высушенном виде составила чуть более 316 граммов. Мужчину признали виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ. Ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Жителя Рязанской области осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным суда, 64-летний житель села Борец Сараевского округа нарвал дикорастущую коноплю в сентябре 2025 года. Он высушил и хранил ее дома для личного потребления. Общая масса в высушенном виде составила чуть более 316 граммов.

Мужчину признали виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ. Ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.