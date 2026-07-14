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Застрявшая в грязи скорая направлялась на вызов к рязанцу
Скорая, застрявшая в грязи в Рязанском округе, направлялась на вызов к пациенту. Об этом сообщили 14 июля в пресс-службе облпрокуратуры. Установлено, что в июле на одной из дорог Рязанского округа застрял автомобиль скорой, следовавший на вызов к жителю деревни Гурейкино. «В результате задержки медицинским работникам пришлось преодолеть более одного километра до населенного пункта для оказания помощи. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц и приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан на обеспечение безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении. Прокуратура Рязанского района организовала проверку.

Скорая, застрявшая в грязи в Рязанском округе, направлялась на вызов к пациенту. Об этом сообщили 14 июля в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в июле на одной из дорог Рязанского округа застрял автомобиль скорой, следовавший на вызов к жителю деревни Гурейкино.

«В результате задержки медицинским работникам пришлось преодолеть более одного километра до населенного пункта для оказания помощи. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц и приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан на обеспечение безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

Прокуратура Рязанского района организовала проверку.

Напомним, инцидент произошел 11 июля. На место прибыли добровольцы. Они помогли вытащить застрявший автомобиль.

Фото: группа ПСО «Мещера» в «ВК».