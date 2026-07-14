В Тверской области упавшее дерево насмерть задавило ребенка

По данным канала, трагедия произошла в Конаковском округе в деревне Карачарово. Дерево рухнуло на палатку, где находился 7-летний мальчик. Его доставили в больницу с травмами, но спасти не смогли. Отмечается, что СК организовал доследственную проверку.