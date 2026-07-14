В Рыбновском районе выявили нарушения при продаже саженцев

В Рыбновском районе Рязанской области Россельхознадзор выявил нарушения при реализации саженцев плодовых культур и винограда. В ходе проверки специалисты установили, что в продаже находились саженцы плодовых, косточковых, семечковых культур и винограда, сорта которых не включены в Государственный реестр. Среди них — яблони сортов «Грушовка», «Китайка золотая», «Штрейфлинг», «Марат Батурин», груши «Колоновидная», «Дюшес летний», «Скороспелка Мичурина», а также виноград сортов «Аттика» и «Кишмиш зеленый».

В Рыбновском районе Рязанской области Россельхознадзор выявил нарушения при реализации саженцев плодовых культур и винограда. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

В ходе контрольного мероприятия специалисты установили, что в продаже находились саженцы плодовых, косточковых, семечковых культур и винограда, сорта которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

Среди них — яблони сортов «Грушовка», «Китайка золотая», «Штрейфлинг», «Марат Батурин», груши «Колоновидная», «Дюшес летний», «Скороспелка Мичурина», а также виноград сортов «Аттика» и «Кишмиш зеленый».

По итогам проверки юридическое лицо привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений.