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В Рязанской области женщина порезала шины на авто мужа и грозилась зарезать его мать
Инцидент произошел в селе Лазарево Касимовского округа. По данным полиции, 47-летняя жительница Московской области находилась замужем за 47-летним уроженцем села Лазарево. Супруги в последнее время проживали в столичном регионе и находятся в процессе развода. Мужчина живет отдельно и встречается с другой женщиной. В тот день мужчина с новой возлюбленной на собственном автомобиле приехал в село Лазарево в гости к матери. Его жена, узнав об этом, выпила и поехала за ними на такси.

В Рязанской области женщина порезала шины на авто мужа и грозилась зарезать его мать. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Лазарево Касимовского округа. По данным полиции, 47-летняя жительница Московской области находилась замужем за 47-летним уроженцем села Лазарево. Супруги в последнее время проживали в столичном регионе и находятся в процессе развода. Мужчина живет отдельно и встречается с другой женщиной. В тот день мужчина с новой возлюбленной на собственном автомобиле приехал в село Лазарево в гости к матери. Его жена, узнав об этом, выпила и поехала за ними на такси.

В селе у дома родственников бывшего мужа женщина устроила скандал. Сначала она пыталась усовестить супруга и наладить отношения, но разговор быстро превратился в конфликт. В приступе ревности женщина порезала шины на машине мужа, а затем пригрозила зарезать пенсионерку, которая вступилась за сына. Пожилой женщине стало плохо.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.