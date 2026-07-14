В Рязанской области за сутки поймали четырех пьяных водителей

Всего инспекторы ДПС установили 19 164 нарушения ПДД в регионе за сутки. В том числе остановили четырех водителей, которые сели за руль пьяными. Один из них отказался проходить медицинское освидетельствование. Водителя привлекут к ответственности. Помимо этого, за сутки в Рязанской области установили более 30 нарушений со стороны пешеходов.

В Рязанской области за сутки поймали четырех пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Всего инспекторы ДПС установили 19 164 нарушения ПДД в регионе за сутки. В том числе остановили четырех водителей, которые сели за руль пьяными. Один из них отказался проходить медицинское освидетельствование. Водителя привлекут к ответственности.

Помимо этого, за сутки в Рязанской области установили более 30 нарушений со стороны пешеходов.