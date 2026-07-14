В Рязанской области прохожий избил и ограбил мужчину

Инцидент произошел в городе Кораблино. На 25-летнего местного жителя напал прохожий, побил его и под угрозами расправы украл все деньги — 8 тысяч рублей. По описанию внешности оперативники выяснили, что к грабежу причастен 32-летний житель города. Полицейские разыскали и задержали мужчину. Он был пьян. У него забрали похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет колонии.

В Рязанской области прохожий избил и ограбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в городе Кораблино. На 25-летнего местного жителя напал прохожий, побил его и под угрозами расправы украл все деньги — 8 тысяч рублей.

По описанию внешности оперативники выяснили, что к грабежу причастен 32-летний житель города.

Полицейские разыскали и задержали мужчину. Он был пьян. У него забрали похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 4 лет колонии.