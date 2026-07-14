В Рязанской области потеплеет до +28 градусов

В среду, 15 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременные дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +12, +17°С, днем поднимется до +23, +28°С.