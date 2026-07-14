В Рязанской области мужчина угрожал матери ножом и попал под суд

Инцидент произошел 16 мая 2026 года в селе Кривское Сараевского округа. Отмечается, что мать сделала замечание пьяному мужчине. Злоумышленник стал угрожать ей ножом. Женщина вызвала полицию. Мировой судья признал мужчину виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством) и назначил 180 часов обязательных работ.