В Рязанской области мужчина повредил имущество бойца, находящегося в зоне СВО

Инцидент произошел вечером 5 июля в Сасове. Неизвестный расписал баллончиком гараж. «Возможно, вы узнаете этого человека. Он совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.17 КоАП РФ: умышленно повредил имущество нашего соратника, который находится в зоне проведения СВО. Будем признательны за любую информацию, которая поможет установить личность этого гражданина», — указано в сообщении.