В Рязанской области мужчина повредил имущество бойца, находящегося в зоне СВО
Инцидент произошел вечером 5 июля в Сасове. Неизвестный расписал баллончиком гараж. «Возможно, вы узнаете этого человека. Он совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.17 КоАП РФ: умышленно повредил имущество нашего соратника, который находится в зоне проведения СВО. Будем признательны за любую информацию, которая поможет установить личность этого гражданина», — указано в сообщении.
В Рязанской области мужчина повредил имущество бойца, находящегося в зоне СВО. Об этом сообщили представители «Русской общины» в соцсетях.
Инцидент произошел вечером 5 июля в Сасове. Отмечается, что неизвестный расписал баллончиком гараж.
«Возможно, вы узнаете этого человека. Он совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.17 КоАП РФ: умышленно повредил имущество нашего соратника, который находится в зоне проведения СВО. Будем признательны за любую информацию, которая поможет установить личность этого гражданина», — указано в сообщении.
Фото и видео: группа «Русская община | Сасово» в «ВК».