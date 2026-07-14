В Рязанской области автомобиль сгорел вместе с хозпостройкой

Пожар произошел утром 13 июля в Рыбном. Горели хозяйственная постройка и автомобиль. В тушении участвовали 6 человек, 2 единицы техники. Площадь пожара 40 метров квадратных.