В Рязани заменят более 3,7 км теплосетей у котельной на Новоселов

У котельной на улице Новоселов, 53а в Рязани продолжается капитальный ремонт участков трубопроводов. На объект уже доставляют необходимые материалы, в том числе трубы и лотки теплотрассы. Одновременно на нескольких участках ведутся земляные и демонтажные работы, а также монтаж новых трубопроводов. Подрядчику предстоит заменить участок теплосетей общей протяженностью 3706 метров.

У котельной на улице Новоселов, 53а в Рязани продолжается капитальный ремонт участков трубопроводов. Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

На объект уже доставляют необходимые материалы, в том числе трубы и лотки теплотрассы. Одновременно на нескольких участках ведутся земляные и демонтажные работы, а также монтаж новых трубопроводов.

Подрядчику предстоит заменить участок теплосетей общей протяженностью 3706 метров.

Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.

Фото: министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.