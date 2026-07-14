В Рязани заменят более 3,7 км теплосетей у котельной на Новоселов
У котельной на улице Новоселов, 53а в Рязани продолжается капитальный ремонт участков трубопроводов. На объект уже доставляют необходимые материалы, в том числе трубы и лотки теплотрассы. Одновременно на нескольких участках ведутся земляные и демонтажные работы, а также монтаж новых трубопроводов. Подрядчику предстоит заменить участок теплосетей общей протяженностью 3706 метров.
У котельной на улице Новоселов, 53а в Рязани продолжается капитальный ремонт участков трубопроводов. Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области.
На объект уже доставляют необходимые материалы, в том числе трубы и лотки теплотрассы. Одновременно на нескольких участках ведутся земляные и демонтажные работы, а также монтаж новых трубопроводов.
Подрядчику предстоит заменить участок теплосетей общей протяженностью 3706 метров.
Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2026 года.
Фото: министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области.