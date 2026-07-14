В Рязани с 28 июля откроется запись в детский сад № 42

В Рязани с 28 июля начнется запись детей в новый детский сад № 42, расположенный по адресу: улица Полина, стр. 7А. Родителям, чьи дети уже находятся в очереди в другие дошкольные учреждения, необходимо обратиться в МФЦ для изменения текущей заявки. Зачисление детей будет проводиться в порядке очереди после завершения строительства и ввода здания в эксплуатацию. Дополнительную информацию можно получить в управлении образования по телефонам: 72-01-01, добавочные номера 202, 203, 204, 205.

В Рязани с 28 июля начнется запись детей в новый детский сад № 42, расположенный по адресу: улица Полина, стр. 7А. Об этом сообщили в горадминистрации.

Родителям, чьи дети уже находятся в очереди в другие дошкольные учреждения, необходимо обратиться в МФЦ для изменения текущей заявки.

Если ребенок еще не зарегистрирован в электронной очереди, заявление на зачисление можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг или при личном обращении в МФЦ.

Зачисление детей будет проводиться в порядке очереди после завершения строительства и ввода здания в эксплуатацию. Информация о приказах о зачислении появится на официальном сайте управления образования в разделе «Дошкольное образование/Доступность образования/Приказы о зачислении детей».

Дополнительную информацию можно получить в управлении образования по телефонам: 72-01-01, добавочные номера 202, 203, 204, 205.