Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
24°
Срд, 15
24°
Чтв, 16
19°
ЦБ USD 77.49 0.87 15/07
ЦБ EUR 88.53 0.95 15/07
Нал. USD 78.80 / 79.74 14/07 18:15
Нал. EUR 91.41 / 92.90 14/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
Вчера 16:28
826
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 490
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 369
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 662
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани с 28 июля откроется запись в детский сад № 42
В Рязани с 28 июля начнется запись детей в новый детский сад № 42, расположенный по адресу: улица Полина, стр. 7А. Родителям, чьи дети уже находятся в очереди в другие дошкольные учреждения, необходимо обратиться в МФЦ для изменения текущей заявки. Зачисление детей будет проводиться в порядке очереди после завершения строительства и ввода здания в эксплуатацию. Дополнительную информацию можно получить в управлении образования по телефонам: 72-01-01, добавочные номера 202, 203, 204, 205.

В Рязани с 28 июля начнется запись детей в новый детский сад № 42, расположенный по адресу: улица Полина, стр. 7А. Об этом сообщили в горадминистрации.

Родителям, чьи дети уже находятся в очереди в другие дошкольные учреждения, необходимо обратиться в МФЦ для изменения текущей заявки.

Если ребенок еще не зарегистрирован в электронной очереди, заявление на зачисление можно подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг или при личном обращении в МФЦ.

Зачисление детей будет проводиться в порядке очереди после завершения строительства и ввода здания в эксплуатацию. Информация о приказах о зачислении появится на официальном сайте управления образования в разделе «Дошкольное образование/Доступность образования/Приказы о зачислении детей».

Дополнительную информацию можно получить в управлении образования по телефонам: 72-01-01, добавочные номера 202, 203, 204, 205.