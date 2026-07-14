В Рязани мужчина стал подставным руководителем фирмы и получил срок

Установлено, что в марте 2025 года 39-летний осужденный за денежное вознаграждение предоставил неустановленным лицам паспорт и другие документы для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о себе как о подставном лице коммерческой организации. Мировой судья Октябрьского района признал мужчину виновным по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридического лица) и назначил ему 190 часов обязательных работ.

В Рязани вынесли приговор ранее судимому мужчине, который за вознаграждение согласился стать подставным руководителем коммерческой фирмы. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в марте 2025 года 39-летний осужденный за денежное вознаграждение предоставил неустановленным лицам паспорт и другие документы для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о себе как о подставном лице коммерческой организации.

Мировой судья Октябрьского района признал мужчину виновным по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридического лица) и назначил ему 190 часов обязательных работ.