В Рязани из-за ремонтных работ изменят движение общественного транспорта

Из-за ремонта дороги на перекрестке улиц Восточный Промузел и Восточной окружной с 14 июля временно закрыли движение транспорта до окончания работ. Сроки ограничения не указаны. Автобусы маршрута № 49М2 будут следовать в направлении остановки «ТехноНиколь» по Восточной окружной дороге — улице Новоселковской — улице Восточный Промузел. На месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.