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В России хотят ограничить цены на проезд в общественном транспорте
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение единого федерального стандарта транспортного обслуживания. Авторы законопроекта предлагают определять максимальный тариф на проезд с учетом типа населенного пункта и уровня доходов жителей. Кроме того, документ предусматривает создание социальных маршрутов до больниц, школ, МФЦ и других важных объектов, а также обязательных ночных маршрутов в городах с населением более 50 тысяч человек.

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение единого федерального стандарта транспортного обслуживания. Документ размещен в думской электронной базе.

Согласно инициативе, федеральный стандарт должно утвердить правительство России. Он будет устанавливать единые минимальные требования к транспортной доступности во всех регионах страны.

Авторы законопроекта предлагают определять максимальный тариф на проезд с учетом типа населенного пункта и уровня доходов жителей. Кроме того, документ предусматривает создание социальных маршрутов до больниц, школ, МФЦ и других важных объектов, а также обязательных ночных маршрутов в городах с населением более 50 тысяч человек.

Помимо этого, инициатива включает меры по повышению доступности транспорта для маломобильных граждан, систему контроля за соблюдением расписания и поддержку перевозчиков при обновлении подвижного состава.