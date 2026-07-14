В РГАТУ прошло вручение свидетельств рабочей профессии
В информационном аналитическом центре «Рязанский лес» Рязанского ГАТУ 30 бойцов студенческих отрядов получили свидетельства рабочей профессии «Плодоовощевод». Об этом сообщает пресс-служба вуза. С приветственным словом к бойцам студенческих отрядов обратилась врио ректора Елена Правдина, руководитель регионального отделения МООО «РСО» Дмитрий Босиков.
В информационном аналитическом центре «Рязанский лес» Рязанского ГАТУ 30 бойцов студенческих отрядов получили свидетельства рабочей профессии «Плодоовощевод». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
С приветственным словом к бойцам студенческих отрядов обратилась врио ректора Елена Правдина, руководитель регионального отделения МООО «РСО» Дмитрий Босиков.
Отмечается, что полученная рабочая профессия позволит участникам студенческих отрядов в каникулярное время работать в предприятиях агропромышленного комплекса.
Профессиональное обучение участников Российских студенческих отрядов осуществлялось на бесплатной основе за счет средств гранта Минобрнауки России на основании постановления Правительства Российской Федерации.