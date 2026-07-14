В РГАТУ прошло вручение свидетельств рабочей профессии

В информационном аналитическом центре «Рязанский лес» Рязанского ГАТУ 30 бойцов студенческих отрядов получили свидетельства рабочей профессии «Плодоовощевод». Об этом сообщает пресс-служба вуза. С приветственным словом к бойцам студенческих отрядов обратилась врио ректора Елена Правдина, руководитель регионального отделения МООО «РСО» Дмитрий Босиков.