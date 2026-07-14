В Касимовском округе ночью загорелось заброшенное здание

В селе Малеево Касимовского муниципального округа произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Сообщение о возгорании поступило 13 июля в 03:17. Для ликвидации пожара привлекли семь человек и три единицы техники.

В селе Малеево Касимовского муниципального округа произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило 13 июля в 03:17. Для ликвидации пожара привлекли семь человек и три единицы техники.

Всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали три техногенных пожара.