В Госдуме предложили увеличить компенсацию расходов на ЖКХ для инвалидов до 100%

По мнению автора проекта Сергея Миронова, реализация данной меры поможет сохранить для инвалидов и семей с детьми-инвалидами доступное жилье и укрепить доверие к системе социальной защиты. В настоящее время инвалидам и семьям с детьми-инвалидами компенсируют половину таких расходов.

В Госдуме предложили увеличить компенсацию расходов на ЖКХ для инвалидов до 100%. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению автора проекта Сергея Миронова, реализация данной меры поможет сохранить для инвалидов и семей с детьми-инвалидами доступное жилье и укрепить доверие к системе социальной защиты.

В настоящее время инвалидам и семьям с детьми-инвалидами компенсируют половину таких расходов.