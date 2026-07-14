У ранее судимого рязанца конфисковали авто за повторное пьяное вождение

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор местному жителю по уголовному делу по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление). В ноябре 2025 года ранее неоднократно судимый за пьяное вождение мужчина вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Суд признал мужчину виновным и назначил ему один год исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а также лишил права управлять транспортными средствами на два года.

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор местному жителю по уголовному делу по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В ноябре 2025 года ранее неоднократно судимый за пьяное вождение мужчина вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. На одной из улиц его остановили сотрудники ДПС. Инспекторы заметили у водителя признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование, однако он отказался.

В суде подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему один год исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства, а также лишил права управлять транспортными средствами на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.