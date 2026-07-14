Стало известно, что будет с разрушенным домом № 40 на улице Щедрина

Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области прокомментировала ситуацию с домом № 40 на улице Щедрина, который начал разрушаться в минувшие выходные. Поводом для ответа стало обращение местных жителей в соцсетях. Они попросили спасти объект культурного наследия регионального значения, отметив, что его утрата негативно скажется на туристической привлекательности города. В инспекции сообщили, что специалисты уже зафиксировали повреждения и оценили состояние здания.

Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области прокомментировала ситуацию с домом № 40 на улице Щедрина, который начал разрушаться в минувшие выходные.

Поводом для ответа стало обращение местных жителей в соцсетях. Они попросили спасти объект культурного наследия регионального значения, отметив, что его утрата негативно скажется на туристической привлекательности города.

В инспекции сообщили, что специалисты уже зафиксировали повреждения и оценили состояние здания.

«Важно понимать, что по закону именно собственник или пользователь обязан сохранять и содержать объект культурного наследия. Сейчас готовим документы для суда, чтобы обязать ответственных правообладателей к проведению работ по сохранению», — говорится в комментарии ведомства.