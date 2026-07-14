Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
25°
Срд, 15
24°
Чтв, 16
21°
ЦБ USD 76.62 -0.04 14/07
ЦБ EUR 87.58 -0.09 14/07
Нал. USD 78.75 / 79.05 14/07 15:10
Нал. EUR 91.41 / 92.05 14/07 15:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
Вчера 16:28
755
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 472
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 346
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 629
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Стало известно, что будет с разрушенным домом № 40 на улице Щедрина
Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области прокомментировала ситуацию с домом № 40 на улице Щедрина, который начал разрушаться в минувшие выходные. Поводом для ответа стало обращение местных жителей в соцсетях. Они попросили спасти объект культурного наследия регионального значения, отметив, что его утрата негативно скажется на туристической привлекательности города. В инспекции сообщили, что специалисты уже зафиксировали повреждения и оценили состояние здания.

Инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области прокомментировала ситуацию с домом № 40 на улице Щедрина, который начал разрушаться в минувшие выходные.

Поводом для ответа стало обращение местных жителей в соцсетях. Они попросили спасти объект культурного наследия регионального значения, отметив, что его утрата негативно скажется на туристической привлекательности города.

В инспекции сообщили, что специалисты уже зафиксировали повреждения и оценили состояние здания.

«Важно понимать, что по закону именно собственник или пользователь обязан сохранять и содержать объект культурного наследия. Сейчас готовим документы для суда, чтобы обязать ответственных правообладателей к проведению работ по сохранению», — говорится в комментарии ведомства.