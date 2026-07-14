Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей

С 18 июля по 28 июля 2026 года с 21:00 до 06:00 часов сельскохозяйственным предприятием ООО «Агрохолдинг Шиловский» будет проводиться химическая обработка производственных полей пестицидами и агрохимикатами на земельных участках вблизи населенных пунктов: с. Сановка, с. Сасыкино, д. Ибредь, с. Желудево). Отмечается, что время и дата обработки может корректироваться из-за погоды.

Рязанских пчеловодов предупредили об обработке полей. Об этом сообщает администрация Шиловского округа.

С 18 июля по 28 июля 2026 года с 21:00 до 06:00 часов сельскохозяйственным предприятием ООО «Агрохолдинг Шиловский» будет проводиться химическая обработка производственных полей пестицидами и агрохимикатами на земельных участках вблизи населенных пунктов: с. Сановка, с. Сасыкино, д. Ибредь, с. Желудево).

Отмечается, что время и дата обработки может корректироваться из-за погоды.