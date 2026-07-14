Рязанку обвиняют в хищении более 660 тысяч рублей при госзакупках

Рязанская прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при осуществлении закупок. По версии следствия, 52-летняя жительница Рязани, занимая должность в бюджетном учреждении, ввела в заблуждение представителя коммерческой организации. Следствие считает, что с 2018 по 2024 год женщина получала от представителя фирмы денежное вознаграждение в размере от 5 до 15% от суммы заключенных контрактов. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 660 тысяч рублей.

Рязанская прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при осуществлении закупок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, 52-летняя жительница Рязани, занимая должность в бюджетном учреждении, ввела в заблуждение представителя коммерческой организации. Она уверяла, что благодаря своим полномочиям сможет обеспечить компании регулярное заключение контрактов и беспрепятственную приемку поставляемых товаров.

Следствие считает, что с 2018 по 2024 год женщина получала от представителя фирмы денежное вознаграждение в размере от 5 до 15% от суммы заключенных контрактов. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 660 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.