Рязанка стала матерью в одиннадцатый раз

Об этом сообщили в пресс-службе Перинатального центра. В семье настоятеля Екатерининского храма Рязани иерея Дионисия Патрушева родилась девочка. Он с женой уже воспитывает пять мальчиков и столько же девочек.

Рязанка стала матерью в одиннадцатый раз. Об этом сообщили в пресс-службе Перинатального центра.

Отмечается, что в семье настоятеля Екатерининского храма Рязани иерея Дионисия Патрушева родилась девочка.

Он с женой уже воспитывает пять мальчиков и столько же девочек.

Фото: группа рязанского Перинатального центра в «ВК».