Рязанец погиб в зоне спецоперации

Рязанец Дмитрий Лукьянов погиб в зоне спецоперации. Об этом стало известно 14 июля. Прощание состоится в 11:30 16 июля в Скорбященской церкви в Рязани. Отмечается, что поминальная трапеза пройдет в кафе «F-клуб» на улице Ленинского комсомола, дом № 6, в 13:30.