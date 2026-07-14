Рязанец погиб в зоне спецоперации
Рязанец Дмитрий Лукьянов погиб в зоне спецоперации. Об этом стало известно 14 июля. Прощание состоится в 11:30 16 июля в Скорбященской церкви в Рязани. Отмечается, что поминальная трапеза пройдет в кафе «F-клуб» на улице Ленинского комсомола, дом № 6, в 13:30.
Рязанец Дмитрий Лукьянов погиб в зоне спецоперации. Об этом 14 июля сообщили в соцсетях.
Прощание состоится в 11:30 16 июля в Скорбященской церкви в Рязани. Отмечается, что поминальная трапеза пройдет в кафе «F-клуб» на улице Ленинского комсомола, дом № 6, в 13:30.
Фото: личная страница Дмитрия Лукьянова в «ВК».