Рязанцы смогут сдать нормативы ГТО по стрельбе, бегу и силовой подготовке

В июле в Рязанском муниципальном центре тестирования пройдет третий квартальный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в горадминистрации.
К участию приглашаются жители от 6 лет и старше — участники 1-18 ступеней комплекса ГТО. Допускаются обладатели основной медицинской группы при наличии допуска врача, а также зарегистрированные на сайте ГТО и имеющие уникальный идентификационный номер.
Испытания пройдут в спортивной школе «Химик» по следующему графику:
- 20 июля — стрельба из пневматической винтовки (регистрация с 12:00);
- 21 июля — силовая подготовка и метание спортивного снаряда (регистрация с 10:00);
- 22 июля — бег на различные дистанции, шестиминутный бег, смешанное передвижение и челночный бег (регистрация с 10:00).
Заявку на участие необходимо подать заранее. Форму можно найти на официальном сайте в разделе «Календарь», а предварительные заявки принимаются по электронной почте zayavka.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: