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Рязанцы смогут сдать нормативы ГТО по стрельбе, бегу и силовой подготовке
В июле в Рязанском муниципальном центре тестирования пройдет третий квартальный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Испытания пройдут в спортивной школе «Химик» по следующему графику: 20 июля — стрельба из пневматической винтовки (регистрация с 12:00); 21 июля — силовая подготовка и метание спортивного снаряда (регистрация с 10:00); 22 июля — бег на различные дистанции, шестиминутный бег, смешанное передвижение и челночный бег (регистрация с 10:00).

В июле в Рязанском муниципальном центре тестирования пройдет третий квартальный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в горадминистрации.

К участию приглашаются жители от 6 лет и старше — участники 1-18 ступеней комплекса ГТО. Допускаются обладатели основной медицинской группы при наличии допуска врача, а также зарегистрированные на сайте ГТО и имеющие уникальный идентификационный номер.

Испытания пройдут в спортивной школе «Химик» по следующему графику:

  • 20 июля — стрельба из пневматической винтовки (регистрация с 12:00);
  • 21 июля — силовая подготовка и метание спортивного снаряда (регистрация с 10:00);
  • 22 июля — бег на различные дистанции, шестиминутный бег, смешанное передвижение и челночный бег (регистрация с 10:00).

Заявку на участие необходимо подать заранее. Форму можно найти на официальном сайте в разделе «Календарь», а предварительные заявки принимаются по электронной почте zayavka. gto@yandex.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (4912) 24-32-10.