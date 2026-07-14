Рязанцев пригласили на открытие новой фигуры из серии «Грибы с глазами»

Мероприятие состоится 15 июля. Арт-объект установят на площадке перед центральным офисом Прио-Внешторгбанка по адресу: ул. Есенина, 82/26.

Мероприятие состоится 15 июля. Арт-объект установят на площадке перед центральным офисом Прио-Внешторгбанка по адресу: ул. Есенина, 82/26.

Новая скульптура продолжает серию городских арт-объектов, основанных на местном фольклоре, и станет еще одной точкой притяжения для жителей и гостей города. Также объект будет включен в экскурсионные маршруты Рязани.

Открытие скульптуры приурочено к развитию городской среды и поддержке культурных инициатив региона. Размещение арт-объекта на территории перед центральным офисом банка подчеркивает участие Прио-Внешторгбанка в общественной и культурной жизни Рязани.

В программе мероприятия:

с 16:00 до 17:00 — welcome-зона, 4 игровые площадки для детей, интерактив с персонажем «гриб-дружинник»;

с 16:30 до 17:00 — торжественное открытие скульптуры с участием ведущих, приветственным словом Председателя Правления банка, выступлением скульпторов и церемонией перерезания ленты;

с 17:00 до 18:00 — праздничная программа с 5 персонажами и дискотека с надувным грибом.

Возрастное ограничение 0+.