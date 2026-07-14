Рязанцев предупредили о новой мошеннической схеме с регистрацией брака

По новой схеме, будущим молодожёнам приходят письма якобы от «Госуслуг» об отмене записи на регистрацию брака. В сообщениях указывают дату, время, место церемонии и статус «Запись отменена ведомством», а в конце дают ссылку на фишинговый сайт. Цель злоумышленников — получить доступ к личным кабинетам граждан, чтобы украсть деньги или оформить кредиты. Главное управление ЗАГС Рязанской области и «Госуслуги» заявляют, что не рассылают такие уведомления. Все данные доступны в личном кабинете на портале, а уточнить информацию можно по телефонам: 8 (4912) 55‑05‑60 или 8 (4912) 21‑76‑10.

Рязанцев предупредили о новой мошеннической схеме с регистрацией брака. Об этом сообщил региональный ЗАГС.

По новой схеме, будущим молодожёнам приходят письма якобы от «Госуслуг» об отмене записи на регистрацию брака. В сообщениях указывают дату, время, место церемонии и статус «Запись отменена ведомством», а в конце дают ссылку на фишинговый сайт. Цель злоумышленников — получить доступ к личным кабинетам граждан, чтобы украсть деньги или оформить кредиты.

Главное управление ЗАГС Рязанской области и «Госуслуги» заявляют, что не рассылают такие уведомления. Все данные доступны в личном кабинете на портале, а уточнить информацию можно по телефонам: 8 (4912) 55‑05‑60 или 8 (4912) 21‑76‑10.