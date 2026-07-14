Прокуратура помогла жителю Касимова добиться выплаты зарплаты

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку после обращения местного жителя, который пожаловался на нарушение трудовых прав. Установлено, что после увольнения мужчина не получил заработную плату за два месяца, компенсацию за неиспользованный отпуск и окончательный расчет, хотя работал в частной организации. По итогам проверки прокурор внес представление руководителю компании.

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку после обращения местного жителя, который пожаловался на нарушение трудовых прав. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что после увольнения мужчина не получил заработную плату за два месяца, компенсацию за неиспользованный отпуск и окончательный расчет, хотя работал в частной организации.

По итогам проверки прокурор внес представление руководителю компании. Кроме того, в отношении должностных лиц возбудили административные дела по чч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).