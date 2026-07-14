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Около 900 выпускников РГАТУ получили дипломы о высшем образовании
Выпускников поздравили врио ректора РГАТУ Елена Правдина, проректоры университета, представители министерства сельского хозяйства и продовольствия региона и агробизнеса. Каждый из них желал студентам не останавливаться на достигнутом, внедрять инновации в АПК и прославлять университет и регион своими успехами.

Около 900 студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры получили заветные документы о высшем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Выпускников поздравили врио ректора РГАТУ Елена Правдина, проректоры университета, представители министерства сельского хозяйства и продовольствия региона и агробизнеса. Каждый из них желал студентам не останавливаться на достигнутом, внедрять инновации в АПК и прославлять университет и регион своими успехами.

Среди получивших дипломы — агрономы, инженеры, ветеринары, экономисты, технологи, зоотехники и специалисты пищевых производств. Как отметили в вузе, выпускники РГАТУ пополнят кадровый потенциал агропромышленного комплекса не только Рязанской области, но и всей страны. Уточняется, что многие из них уже получили приглашения на работу от ведущих предприятий — партнёров университета.

В пресс-службе рассказали, что в Рязанской области каждый выпускник РГАТУ может воспользоваться специальными мерами поддержки. Устроившись на работу в АПК в течение трех месяцев после окончания университета, специалист претендует на единовременную выплату в размере 599 тысяч рублей, прибавку к зарплате в течение трех лет в размере 6,2 тысяч рублей, субсидию на строительство или приобретение жилья, средний размер которой в 2026 году 4,3 миллиона рублей.

Фото предоставили в РГАТУ.