Один человек погиб, шесть пострадали в ДТП со скорой в Орловской области

Авария произошла в городе Ливны на улице Свердлова. Там столкнулись легковушка и скорая. В результате погиб водитель автомобиля медиков. Еще шесть человек госпитализированы с различными травмами. Информация об их состоянии уточняется.