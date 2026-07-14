Названы кандидаты «Справедливой России» на выборы в Госдуму от Рязанской области

ЦИК утвердил списки кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года от партии «Справедливая Россия». Комиссия приняла соответствующее решение 13 июля. В общефедеральную часть вошли председатель партии Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, депутат Госдумы Марина Ким и участник СВО Олег Чернышев. По одномандатным избирательным округам в Рязанской области утверждены председатель регионального отделения Светлана Меньшикова (№ 157 Рязанский округ) и член партии Евгений Никулкин (№ 158 Скопинский округ).