Названы кандидаты «Справедливой России» на выборы в Госдуму от Рязанской области
ЦИК утвердил списки кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года от партии «Справедливая Россия». Комиссия приняла соответствующее решение 13 июля. В общефедеральную часть вошли председатель партии Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, депутат Госдумы Марина Ким и участник СВО Олег Чернышев. По одномандатным избирательным округам в Рязанской области утверждены председатель регионального отделения Светлана Меньшикова (№ 157 Рязанский округ) и член партии Евгений Никулкин (№ 158 Скопинский округ).
ЦИК утвердил списки кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года от партии «Справедливая Россия». Комиссия приняла соответствующее решение 13 июля.
В общефедеральную часть вошли председатель партии Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, депутат Госдумы Марина Ким и участник СВО Олег Чернышев.
По одномандатным избирательным округам в Рязанской области утверждены председатель регионального отделения Светлана Меньшикова (№ 157 Рязанский округ) и член партии Евгений Никулкин (№ 158 Скопинский округ).
В общефедеральный список от Рязанской области попала Светлана Меньшикова.
Напомним, выборы депутатов Госдумы 2026 года пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.