На трех улицах в Рязани отключат холодную воду 14 июля

Во вторник, 14 июля, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: Касимовское шоссе, дома №№ 38, 38 корп.1, 42, 42 корп.1; улица Советской Армии, дом № 3 корп.1; улица Тимакова, дом № 12 корп.1